ВСУ на Донбассе уничтожили КамАЗ с зениткой боевиков: появилось видео

Украинские военные на Донбассе ответным ударом уничтожили КамАЗ боевиков и с установленной на ней "зениткой". Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он отметил, что боевики первыми начали провоцировать бойцов ВСУ, но в итоге получили адекватную "ответку".

"Видео которое можно смотреть вечность. Приятные кадры без преувеличения. В результате провокационных действий российско-террористических войск на переднем крае катался КамАЗ с установленной ЗУ-23, а когда он немного потревожил рой воинов ОС (ООС, Операции объединенных сил. – Ред.), в его сторону вылетело одно "жало". Хороший фейерверк вышел на позициях оккупантов", – написал "Штирлиц".

Отметим, что за прошедшие сутки боевики на Донбассе нарастили количество обстрелов. Боевики 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ, при этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. По данным разведки, за минувшие сутки было уничтожено двух и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

Стоит также вспомнить, как боевики на Донбассе пытались запустить новый фейк с ПТУРом, пробивающим холмы. "Штирлиц" писал, как представители т.н. "ДНР" в СЦКК выложили на своей странице информацию о том, что якобы бойцы ВСУ выстрелили из ракетного комплекса по мирному автомобилю БелАЗ, который загружался известняком у террикона в районе Докучаевска. Но враг не учел некоторые детали.