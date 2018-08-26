ВСУ наказали боевиков за атаки из запрещенного оружия: в ООС сообщили о ситуации на Донбассе

Украинские военные отразили атаки противника и дальше контролируют ситуацию на фронте

На Донбассе продолжает обостряться ситуация – противник 33 раза атаковал позиции украинской армии, однако ответным огнем ВСУ нанесли урон боевикам, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Стоит отметить, что 25 августа враг также применил семь раз запрещенное Минскими соглашениями вооружение, однако украинские военные контролируют ситуацию на фронте. Так, российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Зайцево, Южное, Шумы, Железное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино. На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарской дуге – у Луганского, на Горловском направлении – в районах населенных пунктов Зайцево и Южное, и на Донецком направлении – вблизи Авдеевки противник применял минометы", – сообщают военные.

Отмечается, что с атаками противника ВСУ справились и потери не понесли. А вот врагу нанесли урон ответным огнем – один оккупант уничтожен и троих ранили.

Как сообщалось, 24 августа боевики ударили артиллерией по украинским военным. Оккупанты на Донбассе применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение – курпнокалиберные минометы и ствольную артиллерию. Всего было совершено 39 обстрелов.

Кроме того, боевики обстреляли на Донбассе поселок Врубовка. Враг применил крупнокалиберную артиллерию и семь 152-мм снарядов попали по жилому сектору. Военные опубликовали фото последствий артудара врага по мирным жителям.