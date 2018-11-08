ВСУ наказали боевиков за обстрелы: появилось видео удара с беспилотника

Сегодня, 18:48

Противник обстреливал позиции украинской армии и применял запрещенное вооружение, за что и поплатился

Фото: СНБО
Фото: СНБО

Украинские военные снова нанесли болезненный удар по позициям боевиков с ударного песпилотника – враг понес потери. Соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, бойцы ВСУ решили наказать противника за обстрелы и получилось очень удачно

"В результате провокационных действий и применения запрещенного вооружения российскими оккупантами, встряхнулся "осиный рой" (бойцы ООС – ред.), из которого вылетело одно жало (бомбочка с ударного дрона – ред.), результатом которого является яркое уничтожение трех российских оккупантов в районе Верхнеторецкого", – написал "Штирлиц".

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Отметим, что украинские военные также продолжают успешно пополнять "коллекцию" уничтоженных позиций врага. Так, "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ уничтожили ВОП боевиков, от которого осталась одна воронка. Мощный взрыв уничтожил "опорник" врага, а боевики отправились служить в "бригаду-200".

Также видео уничтожения боевиков показали и волонтеры фонда "Вернись живым". Бойцы ВСУ засекли врага специальной камерой на Светлодарской дуге и наказали их из гранатомета. Волонтеры отметили, что враг довольно вальяжно отступал, за что и поплатился.
Донбасс, военные, ВСУ, штирлиц, боевики, беспилотник

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Источник:

"Сегодня"

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