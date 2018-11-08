ВСУ наказали боевиков за обстрелы: появилось видео удара с беспилотника

Противник обстреливал позиции украинской армии и применял запрещенное вооружение, за что и поплатился

Украинские военные снова нанесли болезненный удар по позициям боевиков с ударного песпилотника – враг понес потери. Соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, бойцы ВСУ решили наказать противника за обстрелы и получилось очень удачно

"В результате провокационных действий и применения запрещенного вооружения российскими оккупантами, встряхнулся "осиный рой" (бойцы ООС – ред.), из которого вылетело одно жало (бомбочка с ударного дрона – ред.), результатом которого является яркое уничтожение трех российских оккупантов в районе Верхнеторецкого", – написал "Штирлиц".

Отметим, что украинские военные также продолжают успешно пополнять "коллекцию" уничтоженных позиций врага. Так, "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ уничтожили ВОП боевиков, от которого осталась одна воронка. Мощный взрыв уничтожил "опорник" врага, а боевики отправились служить в "бригаду-200".

Также видео уничтожения боевиков показали и волонтеры фонда "Вернись живым". Бойцы ВСУ засекли врага специальной камерой на Светлодарской дуге и наказали их из гранатомета. Волонтеры отметили, что враг довольно вальяжно отступал, за что и поплатился.