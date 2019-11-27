ВСУ наказали врага: "Штирлиц" рассказал о новых потерях боевиков

Противник не прекращает обстрелы позиций украинской армии и поплатился за это

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе противник продолжает пополнять бесславную "бригаду-200" (уничтоженные боевики и российские наемники). 26 ноября были ликвидированы два человека. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 26 ноября составили: безвозвратные (200) – два человека (4 омсбр), санитарные (300) – два человека (3 омсбр)", – написал он.

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В штабе Объединенных сил не раз заявляли, что украинские военные не ведут обстрелы в сторону боевиков, а открывают огонь только в ответ на провокации врага, в результате чего и наносят им урон.

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Согласно данным Штаба объединенных сил, 26 ноября боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Противник обстреливал позиции бойцов ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях на Донбассе прошли масштабные танковые учения. В этот раз резерв Объединенных сил тренировался работать быстро и взаимодействовать с другими подразделениями. Смотрите видео, как тренировались военные.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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