ВСУ нанесли большой урон боевикам: военные сообщили подробности

Сегодня, 09:29

Враг атаковал позиции украинских воинов на передовой, но был жестко наказан

Боевики несут потери. Фото: facebook.commod.mil.rus
Боевики несут потери. Фото: facebook.commod.mil.rus

На Донбассе боевики 21 раз атаковали позиции украинской армии 1 августа, однако получили жесткую "ответку". Потери врага – пять убитых и четверо отправлены в больницу. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Противник преимущественно атаковал из гранатометов, кроупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на некоторых участках фронта применяли БМП. Основные боевые действия были вблизи Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Майского, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного.

В результате боевых действий три бойца ВСУ получили ранения, а также один пропал без вести. У боевиков дела обстояли хуже – пять убитых и четверо раненных.

Напряженной обстановка стала и с начала текущих суток. Начиная с полуночи враг уже восемь раз обстрелял украинских бойцов в районе Крымского, Новолуганского, Лебединского, Гнутово и Широкино., а у Водяного и вовсе крыли минами. В итоге были ранены два бойца ВСУ.

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Также немалые потери оккупанты понесли и 31 июля. Тогда ВСУ жестко ответили на обстрелы боевиков и уничтожили двоих человек, еще шестерых отправили в больницу.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что за месяц ВСУ подстрелили сотню боевиков. Он отметил, что противник и сам облегчает работу украинской армии – на оккупированных территориях процветает суицид и самострелы.
Донбасс, военные, ВСУ, боевики, потери, ООС

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Источник:

"Сегодня"

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