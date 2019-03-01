ВСУ нанесли мощный урон боевикам: уничтожены несколько единиц техники
Воины ООС на обстрелы оккупационных войск ответили сокрушающим ответным огнем
Украинские военные вчера, 28 февраля, уничтожили несколько единиц техники противника и противотанковый ракетный комплекс. Об этом сообщает штаб Объединенных сил со ссылкой на данные украинской разведки.
Как отмечают военные, также были потери у боевиков и в живой силе – ликвидирован один и ранены трое оккупантов.
"Кроме того, уничтожены четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходная артиллерийская установка (САУ) и противотанковый ракетный комплекс", – сообщили в ООС.
Как сообщалось, за прошедшие сутки оккупанты 13 раз обстреливали позиции украинских войск. Также боевики нарастили использование тяжелых вооружений. Противник 16 раз использовал вооружения, запрещенные Минскими договоренностями: было выпущено 143 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм.
Если говорить об уничтожении противотанкового ракетного комплекса, то на днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео уничтожения огневой точки боевиков, откуда враг регулярно обстреливал силы ООС из ПТУРа (противотанковой управляемой ракетой).
Также "Щтирлиц" рассказал, что за февраль потери врага составили в районе 200 боевиков. Ликвидированы и ранены были почти 180 оккупантов, а еще чуть больше 20 небоевых потерь.
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