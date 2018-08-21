ВСУ нанесли урон боевикам на Донбассе: в ООС сообщили о ситуации на передовой

Враг продолжает нарушать перемирие и за прошедшие сутки 23 раза открывал огонь по позициям украинской армии на Донбассе, в том числе с применением запрещенного вооружения, сообщает штаб Операции объединенных сил.

20 августа противник вел огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с минометов калибра 82мм. Вражеские обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Светлодарска, Попасной, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Лебединского, Водяного, Широкино. Вблизи Лебединского противник применил 82-мм минометы. Также оккупанты совершили обстрел из 120-мм минометов по окраинам населенного пункта Новолуганское.

В результате боевых действий два бойца ВСУ получили ранения, а у боевиков потери больше – три оккупанта погибли и двое ранены.

В течение текущих суток российские оккупационные войска из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе населенных пунктов Лебединский и Водяное.

Как сообщалось, 19 августа противник 20 раз открывал огонь по позициям наших войск, однако ВСУ хорошо проучили боевиков и заставили в два раза снизить число обстрелов. Враг также применял БМП.

Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, ВСУ на Донбассе взяли под контроль новый населенный пункт. По его словам, в результате тщательно спланированной операции населенный пункт Шумы перешел под контроль Украины.