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ВСУ нанесли урон противнику: "Штирлиц" сообщил о новых потерях боевиков

22 декабря, 10:08

Обстрелы на фронте не прекращаются ни на день, но оккупанты получают достойный ответ

Фото: "Сегодня"

Фото: "Сегодня"

На Донбассе оккупационные войска снова не досчитались пару человек на передовой – ликвидированы два боевика. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 21 декабря: безвозвратные (200) – два человека (1 – 2 омсбр, 1 – 11 омсп), санитарные (300) – один человек (1 – 11 омсп)", – написал "Штирлиц".

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В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы своей жизни и здоровью и при попытках захвата врагом территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

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Фото: dsns.gov.ua

Напомним, согласно данным штаба ООС, 21 декабря боевики хоть и уменьшили количество обстрелов, однако на фронте все равно обстановка неспокойная. Среди прочего враг применил и запрещенное "Минском" вооружение. Читайте подробнее о ситуации на Донбассе.

В то же время несла потери и украинская армия. Как сообщали новости "Сегодня", в Генштабе рассказали о больших потерях ВСУ с начала 2019 года. Причем достаточно много было смертей не только от вражеских обстрелов, но и от небоевых потерь.

Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой в последнее время:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ штирлиц боевики потери боевиков

Источник: Сегодня

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