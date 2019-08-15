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ВСУ несут потери на Донбассе: появились подробности гибели бойца

Сегодня, 13:47

Противник снова атаковал позиции украинской армии, очередной раз нарушив договоренности о перемирии

/ Фото: Минобороны Украины

На Донбассе враг продолжает нарушать договоренности о "хлебном" перемирии и нанес урон украинской армии. На Луганском направлении погиб боец ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

Так, со стороны Золотого-5 с 23:30 враг открыл прицельный огонь по позициям украинской армии в районе населенного пункта Хутор Вольный.

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"Применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, российские оккупанты убили украинского воина. В результате обстрела получил ранение несовместимое с жизнью один наш герой, 1980 г.р. Выражаем искренние соболезнования родным и близким военнослужащего, а также его боевым собратьям", – сообщили военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", 14 августа в зоне ООС на Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия. Всего за прошедшие сутки враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, используя дважды минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Отметим, что на днях также случилась трагедия на передовой. В районе Широкино украинский военный получил тяжелое ранение в голову и скончался уже в больнице. Сначала предполагалось, что это дело рук вражеского снайпера, но появились новая версия. В 36-й бригаде морской пехоты сообщили подробности гибели бойца ВСУ.

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Донбасс гибель ВСУ военный

Источник: Сегодня

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