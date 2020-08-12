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ВСУ ни разу не выстрелили, а у боевиков 9 погибших и 15 раненых: что происходит на Донбассе

12 августа, 16:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние

На Донбассе боевики не только продолжают нарушать перемирие, но и несут небоевые потери. С начала режима прекращения огня (с 27 июля) погибли девять оккупантов и еще 15 получили ранения. И это без единого выстрела украинских военных.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

В ООС отметили, что украинские воины добросовестно соблюдают все меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и не открывают огонь даже в ответ на провокации врага. Но при этом боевики все равно несут потери.

"По данным разведки Объединенных сил, за две с половиной недели перемирия подразделения противника из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях потеряли девять человек погибшими и еще 15 ранеными. В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребление алкоголя и наркотиков", – говорится в сообщении.

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При этом в командовании ООС отмечают, что ВСУ находится в боеготовности и в любой момент готовы ответить на возможные атаки врага.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ. Глава государства отметил, что до сих пор ни одного убитого или раненого бойца благодаря перемирию. Но стоит отметить, что враг еще ни дня не соблюдал режим "тишины" и регулярно провоцирует ВСУ единичными выстрелами. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил такую ситуацию с перемирием.

Смотрите, как президент посетил военных на Донбассе:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс боевики перемирие ООС потери боевиков

Источник: Сегодня

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