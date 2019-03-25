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ВСУ отбили атаку диверсантов, но снайпер ранил бойца: подробности боя на передовой

Сегодня, 17:08

Боевики пытались подойти к позициям украинской армии, но были замечены и накрыты плотным огнем

Фото: Минобороны Украины
ВСУ отбили атаку диверсантов, но снайпер ранил бойца: подробности боя на передовой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ee/c46/5c98eec46a22c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ee/c46/5c98eec46a22c.jpg Донбасс Боевики пытались подойти к позициям украинской армии, но были замечены и накрыты плотным огнем

Украинские военные на передовой отбили атаки боевиков: сначала была попытка прорыва вражеской ДРГ, а потом противник начал обстрел опорного пункта. Два бойца ВСУ получили ранения. Подробности боев на передовой сообщили в штабе Объединенных сил.

Сегодня после полуночи боевики продолжили свои атаки. Российско-оккупационные войска выдвинули диверсионно-разведывательную группу к позициям одной из бригад ВСУ на Светлодарском направлении.

"Выдвижение вражеских диверсантов вовремя заметил старший стрелок механизированного отделения младший сержант Алексей Ярошенко, который нес дежурство на наблюдательном посту. Доложив командиру об обнаружении ДРГ противника, военнослужащий открыл огонь по диверсантам. Поняв, что его планы разоблачены и сорваны, враг отступил, прикрывая отступление огнем снайпера. Одна из пуль ранила нашего защитника", – сообщили в ООС и отметили, что ему была оказана помощь и его жизни ничего не угрожает.

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Почти одновременно с тем боем на еще одной позиции ВСУ в Луганской области около 01:20 оккупанты начали обстрел взводного опорного пункта.

"Вместе с товарищами огонь из штатного оружия открыл и старший механик-водитель солдат Вячеслав Иваев. Наши защитники заставили врага прекратить обстрел. При отражении огневого нападения противника Вячеслава получили ранения. Боевой медик подразделения предоставил воину неотложную медицинскую помощь и помог с эвакуацией в медицинское учреждение. Состояние здоровья раненого угроз не вызывает", – рассказали военные.

Оба военнослужащих будут представлены к награждению.

24 марта пророссийские боевики на Донбассе три раза обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. По позициям украинской армии выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

А тем временем офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ уничтожили "Урал" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

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Тег Донбасс, снайпер, бой, ВСУ, боевики, ООС

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