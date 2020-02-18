ВСУ отразили штурм боевиков и нанесли им серьезный урон: подробности

Противник получил по зубам и стразу запросил прекращение огня

Фото: "Сегодня"

На Луганском направлении сегодня очень горячо – противник пошел на штурм, но нарвался на ожесточенный ответный огонь украинских войск и был жестко наказан. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

По состоянию на 10:30 бои в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончились, а бойцы ЗСУ дали адекватную огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией.

"Среди украинских защитников, к сожалению, один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. У врага один погибший, пять – тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны", – заявили в ООС.

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Командование отмечает, что в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил, ситуация полностью контролируется.

Как уже писали новости "Сегодня", на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон.

В свою очередь военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке. Константин Машовец отметил, что противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад.

Видео: facebook.com/istokoz

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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