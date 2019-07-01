ВСУ ответили боевикам на Донбассе: один оккупант уничтожен, еще один – ранен

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

За минувшие сутки, 30 июня, на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, четыре раза боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП вблизи Марьинки. У Лебединского стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Широкино – из автоматических гранатометов. В районе Опитного оккупанты применили минометы калибра 82 мм и вооружение БМП. Окраине Павлополя попала под огонь из станкового противотанкового гранатомета. Неподалеку Авдеевки боевики дважды ударили из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета. У Песков стреляли из 120 мм миномета, а на окраине Талаковки – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В районе Троицкого российские наемники применили станковый противотанковый гранатомет. Еще два обстрела рядом из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы у Новотроицкого. Дважды из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики ударили неподалеку Водяного. Окраину Красногоровки обстреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого велся огонь из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза. Возле Луганского боевики ударили из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП. Еще два обстрела из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета зафиксированы неподалеку Новолуганского. В районе Новотошковского российские наемники стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 30 июня один оккупант уничтожен, и еще один ранен", – рассказали в ООС.

Напомним, 29 июня на Донбассе боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным штаба ООС, в течение 28 июня пророссийские боевики 32 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было. Днем ранее они нарушили режим прекращения огня 34 раза.

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