Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

ВСУ ответили боевикам на Донбассе: один оккупант уничтожен, еще один – ранен

1 июля, 07:17

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе. Фото: AFP

За минувшие сутки, 30 июня, на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, четыре раза боевики открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП вблизи Марьинки. У Лебединского стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Широкино – из автоматических гранатометов. В районе Опитного оккупанты применили минометы калибра 82 мм и вооружение БМП. Окраине Павлополя попала под огонь из станкового противотанкового гранатомета. Неподалеку Авдеевки боевики дважды ударили из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета. У Песков стреляли из 120 мм миномета, а на окраине Талаковки – из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. В районе Троицкого российские наемники применили станковый противотанковый гранатомет. Еще два обстрела рядом из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы у Новотроицкого. Дважды из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия боевики ударили неподалеку Водяного. Окраину Красногоровки обстреляли из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого велся огонь из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза. Возле Луганского боевики ударили из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП. Еще два обстрела из минометов калибра 82 мм и автоматического гранатомета зафиксированы неподалеку Новолуганского. В районе Новотошковского российские наемники стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 30 июня один оккупант уничтожен, и еще один ранен", – рассказали в ООС.

Напомним, 29 июня на Донбассе боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным штаба ООС, в течение 28 июня пророссийские боевики 32 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было. Днем ранее они нарушили режим прекращения огня 34 раза.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ ответили боевикам на Донбассе: один оккупант уничтожен, еще один – ранен". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери

Вчера, 07:19

Из-за вражеских обстрелов один боец ВСУ ранен, еще один – получил боевую травму

На Донбассе боевики активно бьют из запрещенного оружия: один боец ранен

29 июня, 21:07

Били российские наемники из артиллерии, в частности из минометов, неподалеку Опытного, Авдеевки, Новолуганского и Марьинки

ВСУ жестко ответили боевикам на Донбассе: три оккупанта уничтожены

29 июня, 07:15

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Боевики на Донбассе атакуют украинских военных: отчет штаба ООС

28 июня, 19:35

ВСУ дали боевикам адекватный ответ, потери врага подсчитываются

В Украине запретили популярное обезболивающее

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине

Тростью по лбу. Игорь Мосийчук подрался с Олегом Ляшко

Откуда у Ержана неказахская фамилия: его мама все объяснила

"Ненатуральная!": Ани Лорак ужаснула сеть новыми фото

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

«Изменяла мужу»: Миро развенчала мифы об «ангелочке» Началовой

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

Вчера, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

В людных местах — бинты и тонометры: Минздрав готовит новую реформу

29 июня, 07:19

В Минздраве хотят узаконить публичные аптечки и дефибрилляторы

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Всплыли жуткие факты о семье убийцы 11-летней Даши Лукьяненко

Народный синоптик дал прогноз погоды на июль

7 желаний мужчины, которые должны быть под запретом в отношениях
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь