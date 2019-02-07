ВСУ ответили на обстрелы боевиков на Донбассе: уничтожены два оккупанта и грузовик
Погибших и раненых среди украинских военных нет
За прошлые сутки, 6 февраля, на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, получили "ответку" и понесли серьезные потери. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"6 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе Лебединского, а из гранатометов – в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм российские наемники применили в районе Песков, а автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – в районе Водяного.
Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ в районе Крымского, а из автоматических гранатометов – в районе хутора Вольный. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены в районе Южного. Также из минометов калибра 82 мм боевики вели огонь в районе населенного пункта Жованка, а из стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 6 февраля, два оккупанта уничтожены и один получил ранения. Также уничтожен грузовик российско-оккупационных войск марки "Урал"", – рассказали в ООС.
Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.
Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ ответили на обстрелы боевиков на Донбассе: уничтожены два оккупанта и грузовик". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери
В ходе боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения
Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе: погиб боец ВСУ, еще один – ранен
Оккупанты также понесли серьезные потери - уничтожены шестеро российских наемников