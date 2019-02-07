ВСУ ответили на обстрелы боевиков на Донбассе: уничтожены два оккупанта и грузовик

Погибших и раненых среди украинских военных нет

За сутки в зоне ООС обошлось без потерь в рядах ВСУ. Фото: Facebook

ВСУ ответили на обстрелы боевиков на Донбассе: уничтожены два оккупанта и грузовик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/529/8f4/5c55298f404fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/529/8f4/5c55298f404fd.jpg 2019-02-07T07:15:00+02:00 Донбасс Погибших и раненых среди украинских военных нет

За прошлые сутки, 6 февраля, на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, получили "ответку" и понесли серьезные потери. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"6 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе Лебединского, а из гранатометов – в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм российские наемники применили в районе Песков, а автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы – в районе Водяного.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял позиции ВСУ в районе Крымского, а из автоматических гранатометов – в районе хутора Вольный. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены в районе Южного. Также из минометов калибра 82 мм боевики вели огонь в районе населенного пункта Жованка, а из стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 6 февраля, два оккупанта уничтожены и один получил ранения. Также уничтожен грузовик российско-оккупационных войск марки "Урал"", – рассказали в ООС.

Ранее командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что войска РФ на границе приводятся в боеготовность и могут напасть. Об этом свидетельствуют разведданные и поведение российских военных. Также увеличивается количество войск и враг усиливает разведку.

Кроме того, украинские военные сообщили, что на передовой боевики активно применяют запрещенное лазерное оружие. Сначала бойцы фиксировали применение лазерного оружия время от времени, а теперь почти каждую ночь на вражеских позициях видны внезапные зеленые вспышки. Вскоре выяснилось, что боевики используют против них специальный боевой лазер.

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