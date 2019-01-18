ВСУ ответили на обстрелы боевиков на Донбассе: три оккупанта уничтожены
В ходе боевых действий ранен украинский военнослужащий
На Донбассе пророссийские боевики усилили обстрелы позиций ВСУ. За минувшие сутки, 17 января, враг 13 раз открывал огонь, сообщили в пресс-центре ООС.
"17 января российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи Южного, а минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие применялись в районе Крымского. А в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь в районе населенного пункта Пески. Из стрелкового оружия были обстреляны позиции в районе населенного пункта Невельске, а вблизи поселка Водяное боевики применили гранатометы и стрелковое оружие.
Кроме того, российские наемники вели огонь из гранатометов вблизи поселка Славный и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Красногоровки, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Опытного.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 17 января, трое оккупантов погибло", – рассказали в ООС.
Мы уже писали от о том, что 16 января российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, за что жестоко поплатились.
А сутками ранее, 15 января, ВСУ заставили боевиков замолчать – семеро оккупантов были уничтожены и ранены. "Жарко" было у Новоалександровки и у Гнутово.
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