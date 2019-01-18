Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Донбасса

ВСУ ответили на обстрелы боевиков на Донбассе: три оккупанта уничтожены

Сегодня, 07:17

В ходе боевых действий ранен украинский военнослужащий

Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны.
Военные попали под обстрел. Фото: Facebook Пресс-служба Минобороны..
ВСУ ответили на обстрелы боевиков на Донбассе: три оккупанта уничтожены https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/ccd/5c3f5fccd243c.jpg Донбасс В ходе боевых действий ранен украинский военнослужащий

На Донбассе пророссийские боевики усилили обстрелы позиций ВСУ. За минувшие сутки, 17 января, враг 13 раз открывал огонь, сообщили в пресс-центре ООС.

"17 января российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи Южного, а минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие применялись в районе Крымского. А в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" враг из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь в районе населенного пункта Пески. Из стрелкового оружия были обстреляны позиции в районе населенного пункта Невельске, а вблизи поселка Водяное боевики применили гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, российские наемники вели огонь из гранатометов вблизи поселка Славный и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Красногоровки, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Опытного.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 17 января, трое оккупантов погибло", – рассказали в ООС.

Мы уже писали от о том, что 16 января российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, за что жестоко поплатились.

А сутками ранее, 15 января, ВСУ заставили боевиков замолчать – семеро оккупантов были уничтожены и ранены. "Жарко" было у Новоалександровки и у Гнутово.

 

Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, ООС, потери боевиков

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ ответили на обстрелы боевиков на Донбассе: три оккупанта уничтожены". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Донбассе в очередях на линии разграничения скопились сотни машин

Вчера, 12:24

Пограничники рассказали о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда

Боевики подорвали автомобиль с бойцами ВСУ: ранены и травмированы 10 человек

16 января, 18:42

Боевики вели обстрел позиций 72 ОМБР, расположенных на восточной окраине населенного пункта Троицкое

На Донбассе задержали семерых лиц, подозреваемых в пособничестве боевикам

14 января, 16:13

Правоохранители не только задерживали подозреваемых, но и отказали в пропуске почти 20 лицам

На Донбассе боевики устроили 14 обстрелов и получили жесткий ответ

14 января, 09:46

В ходе боевых действий 13 января ранения получил один украинский военный

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы