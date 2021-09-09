ВСУ понесли новые потери, украинский военный в тяжелом состоянии

Российские оккупационные войска в очередной раз нагло нарушили режим прекращения огня

На фронте снова неспокойно. Коллаж "Сегодня"

На Донбассе снова потери у ВСУ. В результате вражеского обстрела тяжелое ранение получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".

Реклама

Военные отмечают, что российские оккупационные войска очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.

Как мы уже писали, сегодня боевики обстреляли из тяжелого вооружения железную дорогу неподалеку от станции Скотоватая, что вблизи Верхнеторецкого. Работников станции и пассажиров срочно эвакуировали.

Реклама

Читайте также в нашей статье, почему РФ отказала ОБСЕ в контроле границы с Украиной и ждать ли обострения на Донбассе.