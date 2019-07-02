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ВСУ понесли потери на Донбассе: двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены

2 июля, 07:17

Ответным огнем наши бойцы уничтожили трех боевиков, пятерых – ранили

Фото: Сегодня

За минувшие сутки, 1 июля, на Донбассе пророссийские боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Два украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, пять обстрелов из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского огня и стрелкового оружия были зафиксированы вблизи Водяного, а у Авдеевки трижды стреляли из минометов калибра 120 мм. Неподалеку Марьинки оккупанты ударили из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем. В районе Новоселовки Второй велся огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и автоматических гранатометов, а на окраине Лебединского – из 120 мм миномета. Неподалеку Опытно российские наемники стреляли из крупнокалиберного пулемета, а у Песков – из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 10 раз. Вблизи Новоалександровка оккупанты ударили из миномета калибра 120 мм. Неподалеку Новолуганского три раза велся огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов. В районе Зайцево российские наемники применили миномет калибра 82 мм и автоматический гранатомет. У Луганского дважды стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, а неподалеку Новотошковского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Окраине Крымского попала под огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. У Новгородского боевики ударили из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

"В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 1 июля трех оккупантов уничтожено, и еще пятеро ранены", – рассказали в ООС.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли автомобиль с военными медиками ООС из противотанковой управляемой ракеты. На тот момент было известно, что в результате прямого попадания боевиков один украинский военнослужащий погиб на месте, еще двое получили ранения.


Президент Украины Владимир Зеленский осудил обстрел медиков и призвал Европу и США отреагировать на агрессию боевиков, направленную на срыв переговорного процесса в регионе.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, погибшие, раненые, обстрелы, запрещенное оружие, потери ВСУ, ООС

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