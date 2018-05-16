ВСУ понесли потери на Донбассе, но отомстили боевикам в "двукратном размере"

Бои на линии разграничения продолжались практически в течение всех суток

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия активизировались после 16:00 вторника, 15 мая, и продолжались во всех направлениях. Российско-оккупационные войска 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС.

Боевики снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около шести часов утра вчера, 15 мая, обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское.

На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка. На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Травневое, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое, Пески.

По данным разведки, потери противника прошедшие сутки составили двое погибших и трое раненых. Адекватный ответ также враг получил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Талаковка и Широкино.

Во время боевых действий один наш защитник погиб, еще двое получили ранения и оперативно эвакуированы в госпиталь.

В течение ночи текущих суток, 16 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра 16 мая у ВСУ потерь нет.

Напомним, в течение минувших суток 14-15 мая боевики пытались вытеснить ВСУ с позиций, но получили качественную "ответку" и понесли потери.

В свою очередь спецслужбы РФ продолжают использовать наемников частной военной компании "Вагнера" для эскалации боевых действий на востоке Украины. По информации СБУ, в ближайшие дни во временно оккупированный Донецк прибудут около ста боевиков из состава ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР"