ВСУ понесли потери на Донбассе, но отомстили боевикам в "двукратном размере"
Бои на линии разграничения продолжались практически в течение всех суток
За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил ситуация оставалась сложной. Боевые действия активизировались после 16:00 вторника, 15 мая, и продолжались во всех направлениях. Российско-оккупационные войска 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз с применением тяжелого вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС.
Боевики снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около шести часов утра вчера, 15 мая, обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское.
На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка. На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Травневое, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое, Пески.
По данным разведки, потери противника прошедшие сутки составили двое погибших и трое раненых. Адекватный ответ также враг получил на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Талаковка и Широкино.
Во время боевых действий один наш защитник погиб, еще двое получили ранения и оперативно эвакуированы в госпиталь.
В течение ночи текущих суток, 16 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7.00 утра 16 мая у ВСУ потерь нет.
Напомним, в течение минувших суток 14-15 мая боевики пытались вытеснить ВСУ с позиций, но получили качественную "ответку" и понесли потери.
В свою очередь спецслужбы РФ продолжают использовать наемников частной военной компании "Вагнера" для эскалации боевых действий на востоке Украины. По информации СБУ, в ближайшие дни во временно оккупированный Донецк прибудут около ста боевиков из состава ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР"
Вы сейчас просматриваете новость "ВСУ понесли потери на Донбассе, но отомстили боевикам в "двукратном размере"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"