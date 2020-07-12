ВСУ понесли потери, но жестко отомстили боевикам: подробности боев на Донбассе

Противник ударил из запрещенного вооружения, но был за это наказан

За вчерашний день оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями 120 и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате ВСУ снова понесли потери на Донбассе.

Реклама

Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, вблизи Водяного 11 июля оккупанты на рассвете применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, а в вечернее время – ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На подступах к Новотошковскому и Майорску боевики неоднократно обстреливали наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Орехово захватчики также использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В тренде Не исключают диверсию: за пожары на Луганщине взялась прокуратура

"За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения, оказана неотложная помощь. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составил еще один погибший", – сообщили в ООС.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", боевики закрыли въезд в ОРДЛО, местные жители на коленях умоляли членов ОБСЕ им помочь. Многие люди не могли вернуться домой и надеялись на международных наблюдателей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама