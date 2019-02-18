ВСУ попали под обстрел: четверо украинских солдат ранены
Украинские военные ответили на обстрелы, но потери врага на данный момент уточняются
Сегодня, 18 февраля, с начала суток и до 18:00 боевики восемь раз обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, включая семь раз – с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, ВСУ попали под обстрел из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов под Лебединским, из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов – около поселка Опытное, из ствольной артиллерии калибра 122 мм, а также из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи Водяного, из минометов калибров 120 и 82 мм – в районе Катериновки, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Крымское, и дважды – из минометов 120-го и 82-го калибров – около населенного пункта Новотошковское.
"В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения обороняющихся ответили на вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", – отметили в штабе, добавив, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Напомним, что 17 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой области погиб 23-летний боец ВСУ Виталий Нароженко.
Мы также писали, что сегодня украинские спецназовцы отразили атаку вражеской разведывательно-диверсионной группы на Донбассе и уничтожили четырех боевиков.
Кроме того, 16 февраля на Донбассе боевики устроили шесть обстрелов украинских позиций, в ходе боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.
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