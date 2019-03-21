ВСУ попали под обстрел на Донбассе и понесли потери: погиб боец

В результате сегодняшних атак врага на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и один был ранен

Фото: AFP

ВСУ попали под обстрел на Донбассе и понесли потери: погиб боец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3c6/c23/5c93c6c238d59.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3c6/c23/5c93c6c238d59.jpg 2019-03-21T19:16:01+02:00 Донбасс В результате сегодняшних атак врага на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и один был ранен

21 марта украинские войска на Донбассе понесли потери – в результате обстрелов врага один военнослужащий ВСУ погиб и еще один был ранен, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

В целом же боевики обстреливали позиции украинских войск пять раз, в том числе дважды – из запрещенных "Минском" вооружений.

В частности, ВСУ попали под обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия – в районе населенного пункта Широкино;

из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия – вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

из минометов калибра 82 мм, БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-4;

из автоматических станковых гранатометов – около населенного пункта Южное.

"Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Подразделения обороняющихся ответили на обстрелы противника огнем дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", – отметили в ООС.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, что накануне боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 10 раз применили запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, израсходовав 74 мины. В результате этого трое украинских военных были ранены.

Мы также писали, что сутками ранее боевики обострили ситуацию и нарвались на ответку ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . "Жарко" было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.

А 18 марта ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики потеряли живую силу, БМП и транспорт. У боевиков два человека были убиты, двое – ранены, уничтожены БМП и грузовики.

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