ВСУ попали под обстрел на Донбассе и понесли потери: погиб боец
В результате сегодняшних атак врага на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и один был ранен
21 марта украинские войска на Донбассе понесли потери – в результате обстрелов врага один военнослужащий ВСУ погиб и еще один был ранен, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
В целом же боевики обстреливали позиции украинских войск пять раз, в том числе дважды – из запрещенных "Минском" вооружений.
В частности, ВСУ попали под обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия – в районе населенного пункта Широкино;
- из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия – вблизи города Авдеевка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- из минометов калибра 82 мм, БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный;
- из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-4;
- из автоматических станковых гранатометов – около населенного пункта Южное.
"Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Подразделения обороняющихся ответили на обстрелы противника огнем дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", – отметили в ООС.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Напомним, что накануне боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 10 раз применили запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, израсходовав 74 мины. В результате этого трое украинских военных были ранены.
Мы также писали, что сутками ранее боевики обострили ситуацию и нарвались на ответку ВСУ: потеряли убитыми и ранеными шесть человек . "Жарко" было в районе Мариуполя, на Светлодарской дуге и на Луганском направлении.
А 18 марта ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики потеряли живую силу, БМП и транспорт. У боевиков два человека были убиты, двое – ранены, уничтожены БМП и грузовики.
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