ВСУ попали под обстрел на Донбассе и понесли серьезные потери

Осколками разорвавшегося снаряда под Павлополем ранило солдата - боец позже скончался

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в результате обстрелов на Донбассе – как и днем ранее, один военнослужащий погиб, другой был ранен.

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Как сообщили 21 июля в пресс-центре Объединенных сил, боец скончался в госпитале после того, как ранее в этот день получил осколочное ранение в результате разрыва гранатометного снаряда под Павлополем.

"За свои преступления враг понесет заслуженное наказание", – заверили в ООС, пообещав не оставить безнаказанными действия оккупантов.

Всего с начала суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня:

из минометов калибра 120 мм у Новотошковского;

из автоматических станковых гранатометов возле Павлополя;

из ручных противотанковых гранатометов вблизи Гнутово.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются", – добавили в ООС.

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Напомним, что, по данным украинской разведки, за прошлую неделю (с 13 по 19 июля) российские оккупационные войска на Донбассе понесли серьезные потери.

Также сообщалось, что недавно ВСУ снесли позицию боевиков, враг понес большие потери. Украинским разведчикам удалось вычислить позиции оккупантов, в том числе благодаря одному из главарей боевиков, и нанести несколько точных ударов.

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