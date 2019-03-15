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ВСУ ракетой уничтожили БМП противника: появились подробности боя на Донбассе

Сегодня, 17:10

Прорыв бронегруппы противника прикрывала пехота, но украинские военные не стушевались и нанесли удар

Скриншот
Скриншот.
ВСУ ракетой уничтожили БМП противника: появились подробности боя на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2e6/934/5c62e6934edf1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2e6/934/5c62e6934edf1.jpg Донбасс Прорыв бронегруппы противника прикрывала пехота, но украинские военные не стушевались и нанесли удар

Оккупационные войска вчера, 14 марта, попытались атаковать один из опорных пунктов ВСУ на фронте, однако украинские воины отразили нападение и уничтожили технику боевиков. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

Прорыв бронегруппы противника прикрывала пехота, но украинские военные не стушевались и нанесли удар.

"На одном из участков обороны в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник под прикрытием бронегруппы пытался осуществить охват нашего ротного опорного пункта. Его действия прикрывала вражеская пехота. Наши защитники обнаружили выдвижение техники и уничтожили боевую машину пехоты (БМП-1) метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса отечественного производства", – сообщил пресс-офицер ООС.

Отмечается, что после уничтожения техники враг решил отказаться от своих намерений и отступил.

Как уже сообщали в штабе Объединенных сил, 14 марта на Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ. Противник четыре раза обстреливал позиции украинских военных.

Напомним, в феврале ВСУ уничтожили бронетехнику боевиков. Воины ООС решили избавить врага от "лишней" техники и с двух залпов отправили ее на свалку. Подбитой оказалась БМП.

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Тег техника, Донбасс, бой, ВСУ, боевики, бмп, ООС

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