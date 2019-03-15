ВСУ ракетой уничтожили БМП противника: появились подробности боя на Донбассе
Прорыв бронегруппы противника прикрывала пехота, но украинские военные не стушевались и нанесли удар
Оккупационные войска вчера, 14 марта, попытались атаковать один из опорных пунктов ВСУ на фронте, однако украинские воины отразили нападение и уничтожили технику боевиков. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.
Прорыв бронегруппы противника прикрывала пехота, но украинские военные не стушевались и нанесли удар.
"На одном из участков обороны в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник под прикрытием бронегруппы пытался осуществить охват нашего ротного опорного пункта. Его действия прикрывала вражеская пехота. Наши защитники обнаружили выдвижение техники и уничтожили боевую машину пехоты (БМП-1) метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса отечественного производства", – сообщил пресс-офицер ООС.
Отмечается, что после уничтожения техники враг решил отказаться от своих намерений и отступил.
Как уже сообщали в штабе Объединенных сил, 14 марта на Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ. Противник четыре раза обстреливал позиции украинских военных.
Напомним, в феврале ВСУ уничтожили бронетехнику боевиков. Воины ООС решили избавить врага от "лишней" техники и с двух залпов отправили ее на свалку. Подбитой оказалась БМП.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ ракетой уничтожили БМП противника: появились подробности боя на Донбассе". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Донбассе в очередях на контрольных пунктах умерли двое граждан Украины
На КПВВ умерли два человека, которые собирались выехать с оккупированной территории
На Донбассе ликвидирована пособница боевиков "Кира": в ВСУ показали фото
В интервью российским пропагандистам она дерзко грозилась убивать украинских военных