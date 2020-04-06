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ВСУ сбили беспилотник РФ за два миллиона долларов: появились фото

6 апреля, 10:04

Сергей Мартынец

Военные рассказали, что будут делать с российским трофеем

Украинские военные на Донбассе сбили российский беспилотник, стоимость которого составляет около двух миллионов долларов, и отправили его записывающее устройство на проверку. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

"5 апреля благодаря умелым действиям одного из подразделений, которое держит оборону на Светлодарском направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400. Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около двух миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Военные передали сбитый БПЛАА соответствующим сотрудникам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

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"Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", – подчеркнули в ООС.

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На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики усилили обстрелы. 5 апреля боевики 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий получил ранения. Враг бил из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

А тем временем в Украине разработали специальное ружье против беспилотников. С помощью специального устройства вражеский дрон можно посадить за три минуты.

Видео: facebook.com/UkrainianLandForces

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ бпла беспилотники ООС

Источник: Сегодня

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