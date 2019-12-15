ВСУ снова наказали оккупантов: "Штирлиц" рассказал о потерях боевиков

/ Фото: AFP

В результате ответа, который Вооруженные силы Украины нанесли боевикам на Донбассе 14 декабря, трое оккупантов были ранены и столько же убиты.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 14.12.2019 г.: безвозвратные ("200") – 3 (2 – 3 омсбр, 1 – 2 омсбр), санитарные ("300") – 3 (1 – 2 омсбр, 1 – 4 омсбр, 1 – 100 омсбр). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

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В штабе Объединенных сил постоянно подчеркивают, что украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы их жизни и здоровью и при попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп. Первыми бойцы сил ООС не стреляют и соблюдают Минские договоренности.

Напомним, что накануне российские вооруженные формирования и контролируемые ими боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один из военнослужащих ООС погиб и еще двое были ранены.

По данным штаба Объединенных сил, в ноябре украинские военные нанесли боевикам на Донбассе очень большой урон, уничтожив 41 оккупанта и ранив еще 66.

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