ВСУ снова наказали оккупантов за обстрелы – у боевиков новые потери

/ Фото: Минобороны Украины

На фронте противник провоцирует украинских военных, постоянно ведет обстрелы, за что и поплатился в очередной раз – один боевик убит и еще один ранен. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 14 ноября составили два человека, а именно: безвозвратные (200) – один человек из 3 омсбр и санитарные (300) – один человек из 4 омсбр", – написал он.

Реклама

Отметим, в штабе Объединенных сил рассказывали о ситуации на Донбассе. 14 ноября боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, противник вел огонь из вооружения БМП. Не обошлось и без потерь в рядах украинской армии.

Как сообщали новости "Сегодня", потери российско-оккупационных войск 13 ноября составили пять человек – один боевик был ликвидирован и еще четверо получили ранения. В тот день боевики в ход пустили запрещенное оружие. Всего было зафиксировано 17 обстрелов позиций ВСУ.

В то же время 12 ноября на Донбассе украинские бойцы подорвались на мине. Одним из пострадавших оказался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев. Он проводил личный осмотр передовых позиций в районе села Новотроицкое в составе небольшой группы военнослужащих, направляясь из одного опорного пункта в другой, передвигаясь по переднему краю. В результате подрыва на мине ранены были двое – комбриг и офицер, который его сопровождал. В итоге командиру бригады провели ампутации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама