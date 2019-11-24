ВСУ снова потрепали оккупантов: "Штирлиц" рассказал о потерях боевиков

Противник почти каждый день несет потери и это еще украинские военные бьют только в ответ

/ Фото: Минобороны Украины

Противник атаковал позиции украинской армии, однако в итоге сам и напоролся на жесткую "ответку" и понес очередные потери. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 23 ноября составили: безвозвратные (200) – два человека (4 омсбр), санитарные (300) – один человек (3 омсбр)", – написал он.

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В штабе Объединенных сил не раз заявляли, что украинские военные не ведут обстрелы в сторону боевиков, а открывают огонь только в ответ на провокации врага, в результате чего и наносят им урон.

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Напомним, на Донбассе снова было горячо – боевики ударили из запрещенного вооружения. 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинской армии из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщали новости "Сегодня", за прошедшую неделю противнику был нанесен существенный урон бойцами ВСУ. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник. В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за неделю.

Отметим, что пророссийские боевики на Донбассе ни на день не прекращают обстрелы позиций украинской армии на фронте. Смотрите также в сюжете, что происходит на передовой:

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