ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео

На днях украинские военные уже уничтожали боекомплект боевиков, а теперь снова постарались на славу и оставили противника без боеприпасов.

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Об этом написал в Facebook волонтер Роман Доник.

По его словам, бойцы ВСУ снова уничтожили боекомплект (БК) врага, а на видео показал, как он горит.

"Еще одно место, в котором хранят БК у российских наемников. Было. Говоришь им, что спички не игрушка – не делают выводов. Опять сейчас начнут обвинять злобных "укров" в обстрелах. А "это не мы". И вообще, все свято блюдут Минские (соглашения. – Ред.)", – написал Доник.

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Видео: Facebook/Роман Доник

Как сообщали новости "Сегодня", недавно бойцы 93-й бригады уничтожили два миномета боевиков. Противник регулярно досаждал нашим защитникам минометными обстрелами, за что и был наказан.

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Также на днях мы показывали видео уничтожения склада боеприпасов. Украинские военные 24-й бригады имени короля Даниила засекли, где у врага находится склад, куда несколько дней свозились боеприпасы, и точечно ударили. Получился яркий фейерверк для наших военных, а для оккупантов – новые проблемы.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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