ВСУ создали новую полосу безопасности в районе Донецка

Эта небольшая промзона в 2014-2015 годах была базой чеченских наемников

ВСУ создали новую полосу безопасности в районе Донецка 2019-04-02T22:54:00+03:00 Донбасс Эта небольшая промзона в 2014-2015 годах была базой чеченских наемников

В районе Донецка военные создали новую полосу безопасности. Для этого армейцы продвинулись на километр в серую зону и обустроили новые позиции в заброшенной промзоне. Пока там дежурят только разведчики, а противник об этом даже не догадывается.

Эта небольшая промзона в 2014-2015 годах была базой чеченских наемников, именно они заминировали все вокруг. Украинские журналисты здесь впервые. Место настолько засекречено, что мы даже не можем сказать, где это. Только то, что Донецк для военных стал ближе еще на километр.

Еще две недели назад сюда наведывались вражеские снайперы и диверсанты. Охотились на армейцев и обстреливали мирных жителей. Чтобы прекратить эти обстрелы, командование поставило разведчикам задачу – зайти и закрепиться на новых позициях.

Несколько дней ушло на поиск вражеских мин и ловушек. Теперь ребята обустраиваются. Но всегда готовы к бою.

По словам бойцов, враг еще даже не догадывается, что они здесь. Хотя они так близко, что слышат даже разговоры боевиков. Чтобы не выдать себя, армейцы говорят только шепотом.

Ни одного лишнего движения, никакого света. В промерзших сыром помещениях негде согреться. Огонь здесь используют только в полностью закрытой комнате, и только чтобы разогреть сухпайки.

Перед рассветом в промзоне словно ниоткуда появляется новая группа разведчиков. Теперь ребята, которые наблюдали за противником несколько суток, смогут отдохнуть. Они исчезают так же, как и пришли, – тихо и незаметно.

Ранее сообщалось, что командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев проверил боеготовность украинской армии на передовых позициях на Донбассе.

Напомним, в сети стали появляется сообщения о заходе в Горловку украинской армии. Экс-глав Донецкой ОГА Павел Жебривский подтвердил продвижение ВСУ на окраину города, однако в сам населенный пункт украинские военные на заходили.

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