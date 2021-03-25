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ВСУ сровняли с землей позицию боевиков: видео мощного удара

25 марта, 13:02

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Разведчики устроили боевикам настоящий ад, от укреплений одни щепки летели

Оккупанты не прекращают обстрелы на передовой, за что периодически хорошенько получают по зубам. Разведгруппа К-2 54-й бригады ВСУ показала видео уничтожения вражеской позиции на одном из участков фронта.

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Об этом бойцы сообщили в Facebook.

По словам военных, они разбомбили опорный пункт боевиков бандформирования "Восток", но не указали, где именно это было.

"Служили они не очень мирно, вели огонь по нашим позициям из различного вида вооружений, чем доставляли немало хлопот нашим ребятам. Разведчики некоторое время вели наблюдение за этой позицией различными способами, и в один из дней был нанесен огневой удар из незапрещенного вида вооружения", – рассказали в К-2.

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Видео: facebook.com/K2.54OMBr

По разведывательным данным разведчиков, были уничтожены несколько боевиков и сровняли с землей укрепления.

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Военные отмечают, что это был исключительно ответный огонь и с вооружения, которое не запрещено Минскими договоренностями – калибр не более 73 мм.

Как сообщали новости "Сегодня", боевики обстреливают ВСУ запрещенными минами, которые невозможно обезвредить – ПОМ-2 можно только подорвать.

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Донбасс ВСУ боевики позиции потери боевиков

Источник: Сегодня

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