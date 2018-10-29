ВСУ ударили с беспилотника, у боевиков потери: опубликовано видео

Сегодня, 09:16

С дрона были сброшены несколько мин, и боевики не знали, куда деваться

Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Украинские военные на провокации врага на Донбассе нанесли мощный ответный удар по опорному пункту боевиков. Соответствующее видео опубликовал в сети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Отмечается, что ВСУ атаковали с ударного беспилотника, сбросив на головы противника несколько мин.

"Шмаки-бум это всегда хорошо, особенно когда еще трое "колорадов" (боевиков) вступают в ряды "бригады-200", – написал "Штирлиц".

Отметим, что украинские военные продолжают успешно пополнять "коллекцию" уничтоженных позиций врага. Так, "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ уничтожили ВОП боевиков, от которого осталась одна воронка. Мощный взрыв уничтожил "опорник" врага, а боевики отправились служить в "бригаду-200".

Также в первой половине октября ВСУ снова наказали боевиков и уничтожили их позицию. На этот раз огонь украинские воины вели с земли, но легче от этого оккупантом не стало.

Также Штефан писал о новой "партии" уничтоженных боевиков. Особенно выделился один из "воинов", который только приехал на Донбасс и сразу "поймал" мину. Также от прицельной "ответки" ВСУ попаданием прямо в блиндаж погибли еще пару боевиков.
Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, беспилотник, удар, потери

Вы сейчас просматриваете новость "ВСУ ударили с беспилотника, у боевиков потери: опубликовано видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

фото из открытых источников

В "бригаде 200" пополнение: офицер ВСУ показал фото уничтоженного "гвардейца ДНР"

Вчера, 10:28

25-летний вояка из Донецка получил тяжелое ранение и потерял много крови  

Донбасс

Боевики на Донбассе. Фото: архив

"200 бригада": в сети появилась жесткая карикатура на жизнь в "ДНР"

Вчера, 09:00

Фото рисунка было опубликовано в Telegram
Загрузка...

Донбасс

Боевики на Донбассе. Фото: архив

"Асэт" и "Вомер" больше не побеспокоят ВСУ: появились фото уничтоженных боевиков

26 Октября, 05:28

На Донбассе оккупационные войска продолжают нести потери, причем гибнут и местные "воины", и наемники из РФ

Украина

Боевики "ЛНР" / Фото: gtrklnr.com

Три убийства и 15 ограблений в Луганске: офицер ВСУ показал "боевой путь" банды бывших боевиков

23 Октября, 04:30

Пятеро местных и один россиянин сколотили вооруженную банду и занимались разбоем
Загрузка...