ВСУ ударили с беспилотника, у боевиков потери: опубликовано видео

С дрона были сброшены несколько мин, и боевики не знали, куда деваться

Украинские военные на провокации врага на Донбассе нанесли мощный ответный удар по опорному пункту боевиков. Соответствующее видео опубликовал в сети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

Отмечается, что ВСУ атаковали с ударного беспилотника, сбросив на головы противника несколько мин.

"Шмаки-бум это всегда хорошо, особенно когда еще трое "колорадов" (боевиков) вступают в ряды "бригады-200", – написал "Штирлиц".

Отметим, что украинские военные продолжают успешно пополнять "коллекцию" уничтоженных позиций врага. Так, "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ уничтожили ВОП боевиков, от которого осталась одна воронка. Мощный взрыв уничтожил "опорник" врага, а боевики отправились служить в "бригаду-200".

Также в первой половине октября ВСУ снова наказали боевиков и уничтожили их позицию. На этот раз огонь украинские воины вели с земли, но легче от этого оккупантом не стало.

Также Штефан писал о новой "партии" уничтоженных боевиков. Особенно выделился один из "воинов", который только приехал на Донбасс и сразу "поймал" мину. Также от прицельной "ответки" ВСУ попаданием прямо в блиндаж погибли еще пару боевиков.