ВСУ уничтожили "КрАЗ" боевиков – враг понес потери: появилось видео
После обстрела украинскких позиций боевики попытались скрыться с минометом, но не успели
Украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. Соответствующее видео показал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.
"Маневренная группа воинов ОС в районе населенного пункта Голубовское обнаружила военный автомобиль "КрАЗ", который осуществлял подвоз боеприпасов и эвакуировал минометный расчет противника после провокационных обстрелов позиций украинских воинов. Умелыми действиями воинов ОС данная военная техника и один оккупант были уничтожены", – написал "Штирлиц".
Напомним, 5 февраля ВСУ подбили технику врага, нанеся ему потери. Противник под прикрытием минометного огня попытался атаковать на бронетехнике, но был жестко наказан украинской ракетой – бойцы ООС ударили из противотанкового комплекса.
Также на днях Штефан уже показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.
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