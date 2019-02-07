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ВСУ уничтожили "КрАЗ" боевиков – враг понес потери: появилось видео

Сегодня, 10:05

После обстрела украинскких позиций боевики попытались скрыться с минометом, но не успели

Фото: Минобороны Украины
ВСУ уничтожили "КрАЗ" боевиков – враг понес потери: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/be6/6c8/5c5be66c8cb4e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/be6/6c8/5c5be66c8cb4e.jpg Донбасс После обстрела украинскких позиций боевики попытались скрыться с минометом, но не успели

Украинские военные жестко наказали боевиков за обстрелы, уничтожив их грузовик с боеприпасами. Соответствующее видео показал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, противник пытался увезти своих минометчиков, но не успел.

"Маневренная группа воинов ОС в районе населенного пункта Голубовское обнаружила военный автомобиль "КрАЗ", который осуществлял подвоз боеприпасов и эвакуировал минометный расчет противника после провокационных обстрелов позиций украинских воинов. Умелыми действиями воинов ОС данная военная техника и один оккупант были уничтожены", – написал "Штирлиц".

Напомним, 5 февраля ВСУ подбили технику врага, нанеся ему потери. Противник под прикрытием минометного огня попытался атаковать на бронетехнике, но был жестко наказан украинской ракетой – бойцы ООС ударили из противотанкового комплекса.

Также на днях Штефан уже показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.

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Тег Донбасс, грузовик, штирлиц, боевики

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