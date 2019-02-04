ВСУ уничтожили наблюдательный пункт боевиков: появилось видео
Воины ООС не только уничтожили позицию врага, но и нанесли урон «наблюдателям»
Украинские военные уничтожили наблюдательный пункт боевиков, через который корректировался вражеский огонь по позициям ВСУ. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Интересная история о том, как в районе н.п. Пески у оккупантов был наблюдательный пост, из которого они время от времени беспокоили "Осиный рой" (воинов ООС) и корректировали обстрелы. Но каждый раз "осы" с большим воодушевлением проводят "кадровую политику" в войсках оккупантов, отправляя их для дальнейшей службы в "бригаду-200" (уничтоженные на Донбассе боевики. – Ред.). Так было и на этот раз: трое радостных оккупантов "перевелись", а наблюдательный пункт разрушен", – написал "Штирлиц".
На днях Штефан уже показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.
Кроме того, в ВСУ назвали потери боевиков за январь 2019 года. Оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.
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