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ВСУ уничтожили огневую точку боевиков: появилось видео

6 мая, 12:20

Сергей Мартынец

За вчерашний день ВСУ ранили несколько боевиков

На Донбассе украинские военные нанесли новые потери оккупантам, а также уничтожили огневую точку боевиков. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, всего за 5 мая потери российско-оккупационных войск составили несколько человек: ранения получили один боевик из 11 омсп, один – из 4 омсбр, двое – из 6 омсп. Но и это еще не все успехи украинских воинов.

"Вчера, 5 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ совершили обстрел позиций украинских защитников. Удерживая оборону, наши воины решительно прекратили вражеский обстрел, применив дежурные огневые средства. Профессиональными действиями украинские защитники уничтожили огневую точку противника", – написал "Штирлиц" и показал видео.

Видео: Анатолий Штефан/Facebook

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На Донбассе боевики устроили 15 обстрелов: в рядах ВСУ – потери

Как сообщали новости "Сегодня", 5 мая российские боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Также на днях мы писали, как ВСУ уничтожили ракетой внедорожник боевиков. Наши военные грамотно спланировали операцию и отомстили оккупантам за обстрел мирных жителей и гибель одного своего побратима.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ штирлиц боевики позиция

Источник: Сегодня

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