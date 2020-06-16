ВСУ устроили боевикам фейерверк: видео уничтожения склада боеприпасов

Оккупанты несколько дней свозили боеприпасы для обстрелов украинских позиций

Украинские военные 24-й бригады имени короля Даниила уничтожили склад боеприпасов боевиков. Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

По словам военных, оккупанты несколько дней свозили боеприпасы для обстрелов украинских позиций и поплатились за это.

"Несмотря на значительные потери, которые враг несет в полосе ответственности 24 ОМБр имени короля Даниила, он продолжает осуществлять обстрелы позиций наших бойцов. Поэтому, "королевскими" пехотинцами было обнаружено место сосредоточения вражеских боеприпасов на одной из позиций, которые оккупанты свозили туда в течение нескольких суток. Благодаря умелым и скоординированным действиям военнослужащих бригады, данный склад удалось полностью уничтожить точечным ударом дежурных огневых средств", – рассказали военные.

Видео: facebook.com/24th.brigade

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ "ювелирно" разбомбили позицию боевиков. Украинские воины нанесли несколько ударов и сравняли с землей вражескую позицию, откуда постоянно велся огонь.

Также мы показывали видео, как ВСУ плотным огнем накрыли позиции боевиков. Наши военные ударили по разным позициям врага. Волонтер отметил, что оттуда постоянно велся вражеский огонь и наши военные заставили боевиков замолчать.

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