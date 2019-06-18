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ВСУ выбыли очередной "страйк": видео уничтожения пулеметной точки боевиков

18 июня, 12:44

На Светлодарской дуге на одной из позиции противник постоянно вел обстрелы, но был жестко наказан – у боевиков потери

Фото: Минобороны Украины

На Донбассе украинские военные снова наказали противника за вооруженные провокации и нанесли очередной точный выстрел по огневой точке – боевики понесли потери. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав соответствующее видео.

По его словам, бойцы ВСУ на Светлодарской дуге нанесли ответный удар по позиции врага управляемой противотанковой ракетой. В результате один боевик уничтожен и еще один получил ранение.

"Очередной "страйк" от воинов ОС. Уничтожение вражеской пулеметной точки, которая постоянно донимала и подвергала опасности наших воинов", – написал "Штирлиц".


Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в сеть попало видео уничтожения грузовика и БМП боевиков на Донбассе. Одно из подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Константина Острожского уничтожило грузовик КамАЗ противника, который после ночной стрельбы боевиков пытался довезти до вражеского опорного пункта боеприпасы.

А тем временем на фронте не утихают вражеские обстрелы. 17 июня на Донбассе пророссийские боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, из них девять раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, потери, ПТУР

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