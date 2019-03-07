Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

ВСУ взорвали пулеметную точку, у боевиков потери: появилось видео

Сегодня, 09:56

Бойцы Объединенных сил нанесли точный выстрел и попали прямо в укрепление пулеметчика

Скриншот
Скриншот.
ВСУ взорвали пулеметную точку, у боевиков потери: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0ce/70a/5c80ce70ae9ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0ce/70a/5c80ce70ae9ab.jpg Донбасс Бойцы Объединенных сил нанесли точный выстрел и попали прямо в укрепление пулеметчика

Украинские военные снова нанесли точные удар по укреплению противника, уничтожив огневую позицию, и нанес урон врагу. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, это произошло в районе Ясиноватской развязки.

"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "страйк" от воинов ОС. В результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки была уничтожена пулеметная точка противника. По данным разведки один оккупант присоединился к "бригаде-200", один зализывает раны", – сообщил Штирлиц.

Как мы сообщали, на днях ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ". Враг постоянно оттуда совершал обстрелы позиций украинской армии и бойцы 30-й механизированной бригады решили наказать боевиков и дали так, что аж бревна поразлетались.

В штабе Объединенных сил рассказывали также о ситуации на фронте 6 марта. Вчера пророссийские боевики совершили девять атак, при этом 11 раз применяли запрещенное вооружение – было выпущено 121 снаряд и мину. Однако боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ВСУ, штирлиц, боевики

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ взорвали пулеметную точку, у боевиков потери: появилось видео". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не дотянул до дня рождения: в сети появилось фото еще одного уничтоженного боевика

Сегодня, 04:30

Офицер ВСУ продолжает публиковать данные о потерях противника

Боевики признали, что боец ВСУ из огнемета уничтожил их блиндаж

Вчера, 22:02

Огневую точку "Прыщ" разнесло в щепки, есть потери в живой силе

Уничтожили "Медведя": офицер ВСУ показал новые фото ликвидированных боевиков

Вчера, 04:30

Кто не гибнет на передовой, тот скончается дома от болезней

На Донбассе ликвидирована медик боевиков "Лютик": в ВСУ показали фото

5 марта, 09:59

Предательница Украины помогала боевикам, но была наказана за это украинскими военными

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?

Новое оружие ВСУ превращает в бесполезный пластик дроны РФ: видео

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Стала известна причина развода Ани Лорак

Россияне напуганы массовым наплывом китайцев в РФ

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Дочь первого президента Узбекистана отправили в колонию

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)