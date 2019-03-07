ВСУ взорвали пулеметную точку, у боевиков потери: появилось видео
Бойцы Объединенных сил нанесли точный выстрел и попали прямо в укрепление пулеметчика
Украинские военные снова нанесли точные удар по укреплению противника, уничтожив огневую позицию, и нанес урон врагу. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, это произошло в районе Ясиноватской развязки.
"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "страйк" от воинов ОС. В результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки была уничтожена пулеметная точка противника. По данным разведки один оккупант присоединился к "бригаде-200", один зализывает раны", – сообщил Штирлиц.
Как мы сообщали, на днях ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ". Враг постоянно оттуда совершал обстрелы позиций украинской армии и бойцы 30-й механизированной бригады решили наказать боевиков и дали так, что аж бревна поразлетались.
В штабе Объединенных сил рассказывали также о ситуации на фронте 6 марта. Вчера пророссийские боевики совершили девять атак, при этом 11 раз применяли запрещенное вооружение – было выпущено 121 снаряд и мину. Однако боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.
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