ВСУ взорвали пулеметную точку, у боевиков потери: появилось видео

Бойцы Объединенных сил нанесли точный выстрел и попали прямо в укрепление пулеметчика

Скриншот.

ВСУ взорвали пулеметную точку, у боевиков потери: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0ce/70a/5c80ce70ae9ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0ce/70a/5c80ce70ae9ab.jpg 2019-03-07T09:56:51+02:00 Донбасс Бойцы Объединенных сил нанесли точный выстрел и попали прямо в укрепление пулеметчика

Украинские военные снова нанесли точные удар по укреплению противника, уничтожив огневую позицию, и нанес урон врагу. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, это произошло в районе Ясиноватской развязки.

"Бетонные укрепления не спасут оккупантов или очередной "страйк" от воинов ОС. В результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки была уничтожена пулеметная точка противника. По данным разведки один оккупант присоединился к "бригаде-200", один зализывает раны", – сообщил Штирлиц.

Как мы сообщали, на днях ВСУ мощным ударом уничтожили огневую точку боевиков "Прыщ". Враг постоянно оттуда совершал обстрелы позиций украинской армии и бойцы 30-й механизированной бригады решили наказать боевиков и дали так, что аж бревна поразлетались.

В штабе Объединенных сил рассказывали также о ситуации на фронте 6 марта. Вчера пророссийские боевики совершили девять атак, при этом 11 раз применяли запрещенное вооружение – было выпущено 121 снаряд и мину. Однако боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

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