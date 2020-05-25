ВСУ "ювелирно" разбомбили позицию боевиков: появилось видео

Украинские военные из 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили позицию боевиков. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.
"Работает "54-ка". Подавляет позиции боевиков, с которых ведется обстрел украинских военных. На фронтовом языке такая поразительная точность называется "ювелирной", – написал он.
Как сообщали новости "Сегодня", противник продолжает регулярно обстреливать позиции украинской армии на разных направлениях. По данным штаба Объединенных сил, только за прошлые сутки боевики совершили 12 обстрелов. Потерь у ВСУ не было, а вот ответным огнем были уничтожены два боевика и еще двое ранены.
Напомним, недавно мы показывали видео, как ВСУ плотным огнем накрыли позиции боевиков. Наши военные ударили по разным позициям врага. Волонтер отметил, что оттуда постоянно велся вражеский огонь и наши военные заставили боевиков замолчать.
В последнее время обострилась обстановка на фронте – боевики стали больше стрелять, не стесняются применять запрещенное вооружение, а главари боевиков угрожают даже "подвинуть" линию разграничения и приводят свои бандформирования в боеготовность. Читайте подробней в материале "Эскалация на Донбассе: причины и последствия".
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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