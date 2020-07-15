Боевики вернули ВСУ тело погибшего на Донбассе военнослужащего

Сейчас идет подготовка к похоронам

В районе Зайцево на Донбассе ВСУ забрали тело военнослужащего, который погиб во время выполнения боевого задания 13 июля.

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Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил, на данный момент идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего украинского Героя.

Речь идет о командире разведывательного взвода отдельного батальона бригады морской пехоты. Боец погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. В тот день ВСУ понесли большие потери – кроме сержанта погиб и военный медик.

Ранее мы сообщали, что командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас и руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня Николай Левицкий сообщили подробности убийства медика ВСУ. Стало известно, что оккупанты устроили засаду.

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В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на убийство медика на Донбассе. Он считает, что здесь есть признаки военного преступления и варварства. В связи с этим министр намерен срочно связаться с международными партнерами.

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Также напомним, 14 июля российские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Видео: "Украина 24"

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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