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ВСУ захватили позицию боевиков, у врага большие потери: стали известны подробности

7 июня, 05:17

Морпехи ВСУ использовали необычную тактику боя и взяли противника в огневой "мешок"

Фото: Минобороны Украины

Украинские военные не только уничтожают позиции боевиков, но потихоньку улучшают свое положение на передовой. Волонтер Serg Marco в Facebook рассказал о новом успехе ВСУ под Мариуполем.

По его словам, в районе Пикузов (что под Мариуполем) у боевиков была позиция ("Дерзкая"), которая была очень проблемной для украинской армии.

"Она была в самой высокой точке и контролировала Водяное. Возле нее и были наиболее ожесточенными бои. Для коллаборационистов это была самая горячая точка, там у них были очень большие потери. А потом морпехи (ВСУ) подкопались к ней и пошли копать в тыл, взяв эту позицию в огневой "мешок". После чего вопрос только стал в том, когда враг устанет терять своих бойцов. И вот, неделю спустя после того, как на этих позициях были потери почти взвод (в взводе, как правило, примерно 30 человек) убитыми и ранеными, боевики ушли и не вернулись. На позиции врага зашли ВСУ. Вот такая тактика в позиционной войне. Без штурмов. Потихоньку, исподтишка, но с огромными потерями для врага. Таким и должно быть принуждение к миру", – рассказал Serg Marco.

В свою очередь спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко 4 июня сообщал, что на Донбассе были найдены доказательства присутствия российских войск. По его словам, в окрестностях населенного пункта Водяное были обнаружены амуниция войск РФ с соответствующей камуфляжной окраской, а именно: два шлема и бронежилеты.Также при поисковых мероприятиях на этом же месте нашли автоматический гранатомет АГС-17 и стакан кассеты КПОМ 2 до противопехотных мин.

Напомним, ранее бывший командующий операцией Объединенных генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, сколько освобождено территорий с начала ООС. По его словам, с 1 мая 2018 года, освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса.

А тем временем новости "Сегодня" сообщали, как боевики на фронте изменили тактику. Украинские военные рассказали журналистам о ситуации под Новоселовкой:


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, позиция, волонтер

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