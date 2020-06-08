ВСУ заставили боевиков замолчать: военные рассказали о ситуации на фронте

За сегодняшний день украинская армия снова понесла потери

На Донбассе за сегодняшний день боевики семь раз обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенные минометы калибром 120 мм, а также атаковали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате один боец был ранен, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, по позициям Объединенных сил неподалеку от Богдановки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а защитников Водяного боевики обстреливали из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По позициям ВСУ в районе Орехова российские наемники два раза открывали огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В окрестностях Новолуганского агрессор дважды применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а по защитникам Новоалександровки – ручные противотанковые гранатометы.

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"С начала сегодняшних суток один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Украинские воины на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. После этого оккупанты прекратили свою активность. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "тишина" соблюдался", – сообщили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты даже на Троицу ранили бойцов ВСУ. 7 июня на Донбассе противник совершил восемь обстрелов, применив в том числе и запрещенное вооружение.

А тем временем экс-милиционер признался в вербовке боевиками "ЛНР". Бывший правоохранитель посещал Донбасс по семейно-бытовым делам, но там его захватили боевики. Они искусственно обвинили его в корректировке огня сил АТО, сотрудничестве с СБУ.

СБУ задокументировала попытку вербовки Видео: СБУ

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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