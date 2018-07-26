ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы: в ООС сообщили о ситуации на передовой

На Донбассе враг не стеснялся нарушать перемирие и даже применил запрещенное вооружение

За прошедшие сутки на Донбассе враг 24 раза атаковал позиции Вооруженных сил, но украинские бойцы дали хорошую "ответку" – одного боевика уничтожили и еще троих ранили, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.

В то же время в районе песков боевики атаковали из 120 мм минометов.

В результате обстрелов два бойца ВСУ были ранены, а у боевиков один убитый и трое раненных.

В течение текущих суток противник два раза открывал огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.

Напомним, 24 июля на фронте боевики атаковали ВСУ из артиллерии. Всего было зафиксировано 33 обстрела. Вблизи Водяного оккупанты применили миномет калибром 120 мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

В то же время военнослужащая из ВСУ Виктория Руденко рассказала, как снайпер уничтожил двух боевиков. По ее словам, диверсанты пытались пробраться к "опорнику" украинских бойцов, однако их сдало российское оборудование, которое они на себя надели.