ВСУ жестко отомстили боевикам: подорвана техника, у врага большие потери (видео)
Воины ООС наказали противника за подрыв автомобиля ВСУ и ранение военных – появилось эффектное видео
Украинские военные дали жесткую "ответку" на подрыв боевиками автомобиля с бойцами ВСУ, подорвав их транспорт. В результате меткого попадания наших воинов, уничтожены пять оккупантов и еще трое ранены. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.
Он отметил, что нарушение Минских соглашений негативно влияет на карму оккупантов на Донбассе – только они напали на украинских воинов, как сразу же поплатились за это.
"Воодушевленные" своим вчерашним подлым обстрелом грузового автомобиля с личным составом сил ООС, в результате которого были ранены пять и получили травмы еще пять наших военнослужащих, оккупанты предприняли очередную попытку атаки украинских позиций в районе н.п. Жабуньки. Встречным огнем был уничтожен транспорт агрессора. По предварительным данным, пять оккупантов уничтожены, еще трое – ранены", – написал Тымчук.
Напомним, на днях Тымчук также сообщал об уничтожении вражеской техники на Донбассе. Он показывал видео подорванного МТ-ЛБ противника. Как позже сообщили в Минобороны, враг вместе с боекомплектом на технике наехал на свое же минное поле и подорвался.
Касательно общей ситуации на фронте, то обстановка 16 января накалилась. Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, боевики атаковали у Красногоровки и Авдеевки – ВСУ и противник понесли большие потери. Военные сообщали, что убиты пять боевиков и пятеро ранены.
Однако, согласно уточненным данным офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица", у оккупантов уже 12 "двухсотых".
Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ жестко отомстили боевикам: подорвана техника, у врага большие потери (видео)". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боевики атаковали у Красногоровки и Авдеевки: ВСУ и противник понесли большие потери
Украинские военные ответили оккупантам и отправили 10 боевиков в морг
Боевики перебросили под Донецк десятки танков
Противник снова нарушает договоренности по отводу тяжелого вооружения, отмечает украинская сторона в СЦКК