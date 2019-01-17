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ВСУ жестко отомстили боевикам: подорвана техника, у врага большие потери (видео)

Сегодня, 10:05

Воины ООС наказали противника за подрыв автомобиля ВСУ и ранение военных – появилось эффектное видео

Скриншот
Скриншот.
ВСУ жестко отомстили боевикам: подорвана техника, у врага большие потери (видео) https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/036/c50/5c4036c5039b1.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/036/c50/5c4036c5039b1.jpg Донбасс Воины ООС наказали противника за подрыв автомобиля ВСУ и ранение военных – появилось эффектное видео

Украинские военные дали жесткую "ответку" на подрыв боевиками автомобиля с бойцами ВСУ, подорвав их транспорт. В результате меткого попадания наших воинов, уничтожены пять оккупантов и еще трое ранены. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что нарушение Минских соглашений негативно влияет на карму оккупантов на Донбассе – только они напали на украинских воинов, как сразу же поплатились за это.

"Воодушевленные" своим вчерашним подлым обстрелом грузового автомобиля с личным составом сил ООС, в результате которого были ранены пять и получили травмы еще пять наших военнослужащих, оккупанты предприняли очередную попытку атаки украинских позиций в районе н.п. Жабуньки. Встречным огнем был уничтожен транспорт агрессора. По предварительным данным, пять оккупантов уничтожены, еще трое – ранены", – написал Тымчук.

Напомним, на днях Тымчук также сообщал об уничтожении вражеской техники на Донбассе. Он показывал видео подорванного МТ-ЛБ противника. Как позже сообщили в Минобороны, враг вместе с боекомплектом на технике наехал на свое же минное поле и подорвался.

Касательно общей ситуации на фронте, то обстановка 16 января накалилась. Как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, боевики атаковали у Красногоровки и Авдеевки – ВСУ и противник понесли большие потери. Военные сообщали, что убиты пять боевиков и пятеро ранены.

Однако, согласно уточненным данным офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица", у оккупантов уже 12 "двухсотых".

Донбасс, ВСУ, боевики, Тымчук

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