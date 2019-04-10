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ВСУ жестко отомстили за погибших: видео удара по позициям боевиков

Сегодня, 09:40

Бойцы батальона "Донбасс" достойно ответили противнику на гибель Яны Червоной

Скриншот
Скриншот.
ВСУ жестко отомстили за погибших: видео удара по позициям боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d8e/f24/5cad8ef241ea5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d8e/f24/5cad8ef241ea5.jpg Донбасс Бойцы батальона «Донбасс» достойно ответили противнику на гибель Яны Червоной

Украинские военные из батальона "Донбасс" наказали противника за недавнюю гибель побратимов, ударив по позициям боевиков. Соответствующее видео опубликовал в Facebook командир батальона Вячеслав Власенко с позывным "Филин".

В подписи к видео говорить: "За Яну и Сашу". Также в комментариях под видео он уверяет, что враг получает сполна ответным огнем за свои провокации: "Насыпаем каждый день … Это один эпизод из десятка".

Отметим, речь идет о погибших бойцах ВСУ Яне Червоной и Александре Милютине, которых настигла гибель во время вражеского обстрела: в их блиндаж, где они укрывались, попал вражеский боеприпас (говорят то мина, то артиллерийский снаряд 152 мм).

Также на днях офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.

А тем временем, как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, позиции, Яна Червона

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