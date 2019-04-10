ВСУ жестко отомстили за погибших: видео удара по позициям боевиков
Бойцы батальона "Донбасс" достойно ответили противнику на гибель Яны Червоной
Украинские военные из батальона "Донбасс" наказали противника за недавнюю гибель побратимов, ударив по позициям боевиков. Соответствующее видео опубликовал в Facebook командир батальона Вячеслав Власенко с позывным "Филин".
В подписи к видео говорить: "За Яну и Сашу". Также в комментариях под видео он уверяет, что враг получает сполна ответным огнем за свои провокации: "Насыпаем каждый день … Это один эпизод из десятка".
Отметим, речь идет о погибших бойцах ВСУ Яне Червоной и Александре Милютине, которых настигла гибель во время вражеского обстрела: в их блиндаж, где они укрывались, попал вражеский боеприпас (говорят то мина, то артиллерийский снаряд 152 мм).
Также на днях офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.
А тем временем, как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.
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