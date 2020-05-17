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ВСУ жестко ответили оккупантам: стало известно о новых потерях боевиков

17 мая, 11:37

Сергей Мартынец

У боевиков подтвердили потери и рассказали, кто уничтожил наемника

На Донбассе не прекращаются обстрелы со стороны оккупационных войск, однако украинская армия регулярно наказывает врага ответным огнем. За прошедшие сутки один боевик ликвидирован и еще один был ранен. Об этом сообщил в своем телеграм-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, потери российско-оккупационных войск 16 мая составили два человека. Был ранен один человек из 4-й омсбр. Также дополнительно удалось узнать о ликвидации одного боевика из "2-го армейского корпуса" (т.н. "ЛНР").

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В свою очередь в т.н. "народной милиции ЛНР" подтвердили гибель их сотрудника. Боевики уверяют, что одного их наемника уничтожили бойцы 93-й бригады ВСУ.

Как сообщали новости "Сегодня", 16 мая на Донбассе оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Читайте подробности боев на Донбассе.

Недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданские. Это произошло по вине боевиков, но они оперативно начали все валить на ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ штирлиц боевики

Источник: Сегодня

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