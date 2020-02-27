ВСУ знатно покрошили боевиков: "Штирлиц" сообщил о новых потерях врага

На передовой снова горячо, но ВСУ показали свою мощь

На Донбассе противник в последнее время совсем озверел – обстрелы не прекращает, в ход пускает запрещенное вооружение. Однако эти провокации жестко пресекаются украинскими военными. Вчера боевикам был нанесен серьезный урон. Об этом сообщает в своем телеграм-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Потери российско-оккупационных войск 26 февраля: безвозвратные (200-е) – пять человек, санитарные (300-й) – один", – написал он.

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Стоит отметить, что украинские военнослужащие не открывают огонь первыми и придерживаются Минских соглашений. Но в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп бойцы ООС дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

В тренде Вражеские обстрелы и запрещенное оружие: как прошли сутки на Донбассе

Отметим, что накануне волонтер Роман Доник сообщал, что вчера бойцы 93-бригады уничтожили противотанковой ракетой УАЗик с боевиками.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 февраля боевики 10 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Противник применял минометы калибра 120 мм, а также бил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В штабе Объединенных сил сообщили, что в результате вражеских атак ВСУ понесли потери.

Также мы писали, что на Донбассе подорвался на неизвестном взрывном устройстве украинский военнослужащий. Стало известно имя погибшего бойца.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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