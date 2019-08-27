"Вы можете перевернуть мир, сделать его лучше!": ведущие телеканала "Украина" продолжают мотивировать детей

Вместе. Фонд Рината Ахметова на мотивационных встречах помогает детям верить в свои силы / Фото: fdu.org.ua

Мотивировать детей и подростков раскрыть свои таланты, не лениться и думать о своем будущем — такова задача амбассадоров Фонда Рината Ахметова — посланников доброй воли, которыми в этом году стали ведущие телеканала "Украина". Недавно один из амбассадоров Игорь Пупков встретился с ребятами, которые проходят реабилитацию в санатории под Киевом по проекту Фонда "Ринат Ахметов — Детям. Реабилитация раненых детей".

Свой талант

О чем говорили известный телеведущий и дети, пережившие ужасы боевых действий, раненые и постепенно возвращающиеся к прежней жизни? О силе духа, стойкости и твердости, о надежде и вере в будущее, о своих суперспособностях, которые помогают здесь и сейчас, и обязательно пригодятся в будущем.

Игорь Пупков рассказал о своем пути к профессиональным вершинам, подытожив: каждому по силам преодолеть любые преграды.

"Главное — распознать свой талант, свой дар. Он есть у каждого, и всегда уникален. А еще важно использовать его на благо других людей. Ни один человек не стал бы героем, если бы не было стремления помогать, спасать, выручать и чем-то делиться. И это неудивительно, ведь протягивая руку другому, ты поднимаешься сам. Вы можете перевернуть этот мир, сделать его лучше и осуществить свою мечту! Да, это непросто, для этого нужно много работать. Но именно так мечты и становятся реальностью", — поведал Игорь.

Откровенность и открытость ведущего раскрыли детские сердца. Участники проекта поделились своими переживаниями и мечтами, воспоминаниями о пережитом. Но главное — не остались равнодушными к словам Игоря Пупкова.

"Очень приятный человек, было приятно слушать и прислушиваться к советам. Сегодняшний день меня во многом мотивировал, и мне вообще все мероприятие понравилось", — подытожил Артем Сотник из Краматорска, а Катя Коломиец из Попасной поделилась, что видит себя в будущем поваром. "Если бы я была поваром, я бы делала какое-то кулинарное шоу", — определилась со своими целями девочка.

Рецепт успеха

"Дети не только проходят курс реабилитации и лечения. Очень важно, что к ним приезжают люди, которые могут поделиться своим опытом, своими знаниями. Для того чтобы ребята понимали, каков этот мир и куда им двигаться. Я горжусь тем, что являюсь послом Фонда Рината Ахметова", — говорит Игорь Пупков

Амбассадор Фонда предложил детям рецепт их будущего успеха:

"Самое трудное на пути к своей мечте — сделать первый шаг. И я прошу каждого из вас сегодня же после нашей встречи сделать несколько простых вещей: найди то, что нравится тебе больше всего, постарайся понять, кем ты хочешь быть в будущем. Затем напиши или нарисуй свою цель на бумаге. Запиши, что тебе нужно делать, чтобы достичь этой цели. И — верь в свои силы, мечтай и никогда не сдавайся. У тебя все получится!"

Особое внимание

Этим летом курс реабилитации в санатории "Жовтень" под Киевом проходят 22 ребенка, получивших ранения во время боевых действий на Донбассе. Таких детей системно поддерживает Фонд Рината Ахметова. За время проекта проведено свыше 130 курсов восстановительного лечения.

Как отметила Екатерина Терзиева, руководитель программ Фонда, помощь детям является приоритетом для Рината Ахметова на протяжении многих лет.

"Особое внимание уделено ребятам, пережившим трагедию: ранения и психологические травмы. Кроме лечения, психологической и физической реабилитации, для них организовывают мотивационные встречи и мастер-классы с амбассадорами Фонда — звездами телеканала "Украина". Они помогают детям развить свой талант, сформировать жизненные ценности. Своим примером мотивируют стать более сильными и успешными во взрослой жизни. Мечты сбываются. Главное — верить в себя и поставленную цель", — отметила Екатерина Терзиева.

Напомним, ранее Фонд Рината Ахметова передал в Ровенскую область два современных автомобиля скорой помощи класса B. Они вошли в число первых 30 машин, переданных областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины.

На сегодняшний день Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

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