Выборы президента: в Луганской области избиратель облил бюллетени пивом
Есть и другие нарушения
Полиция Луганской области сообщает об эксцессах в ходе выборов президента. Среди отмеченных нарушений есть и курьезные.
Так в городе Рубежное при получении бюллетеня, гражданин, наклонившись над столом, облил три бюллетеня пивом, которое у него находилось в левом внутреннем кармане верхней одежды.
Из Новоайдарского района поступило сообщение о том, что избиратель повредил свой бюллетень, написав на нем нецензурные выражения, а затем потребовал новый.
В Лисичанске на избирательном участке заявитель обнаружил тот факт, что за него проголосовали неизвестные, расписавшись в ведомости.
В Кременной и Старобельске заявители сообщили, что их нет в избирательных списках.
А в Станице-Луганской надзиратель "Опоры" сообщил, что зафиксирован случай фотографирования бюллетеня в кабинке.
Эти и другие факты зарегистрированы. По сообщениям проводится проверка.
Как сообщалось, по состоянию на 15.00 явка на выборах достигла 45%.
Также мы сообщали о том, что в Харьковской области15 человек поймали на фотографировании бюллетеней.
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