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Выборы президента: в Луганской области избиратель облил бюллетени пивом

Сегодня, 17:18

Есть и другие нарушения

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Выборы президента: в Луганской области избиратель облил бюллетени пивом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0cd/332/5ca0cd332c5c4.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0cd/332/5ca0cd332c5c4.jpeg Донбасс Есть и другие нарушения

Полиция Луганской области сообщает об эксцессах в ходе выборов президента. Среди отмеченных нарушений есть и курьезные.

Так в городе Рубежное при получении бюллетеня, гражданин, наклонившись над столом, облил три бюллетеня пивом, которое у него находилось в левом внутреннем кармане верхней одежды.

Из Новоайдарского района поступило сообщение о том, что избиратель повредил свой бюллетень, написав на нем нецензурные выражения, а затем потребовал новый.

В Лисичанске на избирательном участке заявитель обнаружил тот факт, что за него проголосовали неизвестные, расписавшись в ведомости.

В Кременной и Старобельске заявители сообщили, что их нет в избирательных списках.

А в Станице-Луганской надзиратель "Опоры" сообщил, что зафиксирован случай фотографирования бюллетеня в кабинке.

Эти и другие факты зарегистрированы. По сообщениям проводится проверка.

Как сообщалось, по состоянию на 15.00 явка на выборах достигла 45%.

Также мы сообщали о том, что в Харьковской области15 человек поймали на фотографировании бюллетеней.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег пиво, бюллетени, выборы президента, Луганская область

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