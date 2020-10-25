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Выборы в Мариуполе. Сколько партий прошли горсовет (список)

25 октября, 20:27

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

"Блок Вадима Бойченка" набрал 45,96% голосов

В городе Мариуполь Донецкой области в горсовет хотели попасть 10 партий, однако прошли только пять. Больше всего набрала партия "Блок Вадима Бойченка".

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, организованного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24".

Так, в горсовет прошли такие партии:

  1. "Блок Вадима Бойченко" – 45,96;
  2. "Оппозиционная платформа – "За життя" – 30,69;
  3. "Партия Шария" – 6,56;
  4. "Сила людей" – 4,57;
  5. "Слуга народа" – 6,28.

Как известно, в рамках совместного проекта телеканала "Украина-24" и студии Савика Шустера были проведены собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Винница, Черкассы, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород и Николаев.

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Для определения явки были использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Социологи, которые проводят опрос, работают с Савиком Шустером уже более 10 лет. За эти годы они доказали свой профессионализм и высокое качество работы.

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25 октября, в день местных выборов, они опросили от 40 тыс. до 60 тыс. украинцев по всей стране, а на 554 участках работали более 1500 интервьюеров. Мы ожидаем граничную ошибку выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%. Наши читатели и зрители первыми могут узнать результаты голосования.

Также мы сообщали, что в мэры города баллотировались пять кандидатов от четырех партий. Один кандидат – самовыдвиженец.

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Мариуполь Донецкая область горсовет местные выборы
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