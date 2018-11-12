"Выборы" в ОРДЛО: голосовали за еду под дулами автоматов

11 ноября на оккупированных территориях Донбасса состоялись фейковые псевдовыборы. Нельзя сказать, чтобы местные жители так уж рвались на избирательные участки: явку обеспечивали люди в военной форме и с оружием, которые дежурили на участках с 7 утра.

Не удивительно: согласно опросу ресурса "Наш Донецк," на "выборы" собирались идти лишь 16,81% от принявших участие в опросе, "Обо всем в Торезе" назвал цифру в 12,24%, а "Выбор Донбасса" – 18,39%.

Кроме вооруженных боевиков, а также танков и артиллерии, которую срочно стянули на оккупированные территории накануне "выборов", избирателей мотивировали теми же стимулами, что и во времена СССР, когда в буфеты при участках завозились дефицитные продукты и деликатесы. Правда, на неподконтрольных Украине территориях теперь и сливочное масло – деликатес.

Так, согласно видео, которое 11 ноября опубликовало "Радио Свобода" с так называемых избирательных участков в ОРДЛО, там были организованы пункты продажи продуктов питания со скидками. Например, овощи и фрукты продавали по 6-7 рублей за килограмм вместо обычных 20-25 рублей, социальный хлеб и курятину – с 50% скидкой, а пенсионерами и инвалидам бесплатно раздавали продуктовые наборы в составе круп, консервов и того же хлеба.

Кроме того, продуктовые ярмарки проводились у многих школ и техникумов, а рядом с самими участками разбили палатки, где были организованы розыгрыши беспроигрышной лотереи. А еще проводились мастер-классы по оригами – это такое искусство складывать из бумаги разных зверушек. Абсурд происходящего особенно подчеркивали аниматоры в костюмах животных, которые зазывали граждан на участки.

Прокремлевские террористы не зря стимулируют жителей оккупированных территорий дешевыми продуктами. Дало в том, что как раз накануне так называемых "выборов" местная "власть" сняла 10-процентные надбавки к пенсиям и зарплатам бюджетников, которые ранее были широко разрекламированы оккупационной администрацией. Зарплаты за октябрь срезали не только медикам и учителям – даже самим боевикам.

"Начали в ноябре с 4 числа получать пенсии – никто не похвастался новой суммой. Сколько было раньше – столько и получили, в среднем – 3500-4000 рублей (около 2-2,5 тысяч грн.). Учителя взвыли, им почти 15% сняли, воякам и того больше – чуть ли не треть", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" жительница Макеевки Юлия.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в Facebook, Кремль поставил перед боевиками задачу сообщить до 12:00 о явке на "выборы" не менее 50% избирателей.

"Массово происходят мистификации, ради телевизионной картинки "очереди желающих проголосовать". На участках организовали пункты по продаже дешевого хлеба, но не более двух буханок в руки, овощей, масла", – отмечено в сообщении.

Показательно, что самым популярным кандидатом является Чак Норрис, которому массово отдают голоса немногочисленные "избиратели".

"Даже мобильная связь и сайт так называемого "Центризбиркома" террористов не выдержали такого откровенного фейка и категорически отказались работать", – подытожили в СБУ.

"Выборы" в ОРДЛО приведут к новым санкциям против России

Видимо, масло и дешевые фрукты с овощами все же помогли – явка избирателей на незаконных выборах "главы и депутатов Народного совета Луганской народной республики" составила 77%. Об этом заявила "председатель ЦИК ЛНР" Елена Кравченко.

Впрочем, радоваться рано: единственное, к чему могут привести псевдовыборы в ОРДЛО – это к введению новых санкций против Кремля. Тем более, что фейковые выборы 11 ноября резко осудили во время встречи в Париже с Петром Порошенко канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон.

"Новые персональные санкции, думаю, будут касаться людей, которые были причастны к организации этих "выборов". Денис Пушилин уже есть в санкционном списке, да. Но в новый перечень внесут и других людей, которые участвовали в организации этих псевдовыборов, и которые еще не входят ни в какие черные списки. Что касается секторальных санкций, это будет сложнее сделать из-за вопроса согласования Евросоюза и США. Поэтому здесь я не уверен, что могут быть секторальные санкции уже сейчас. Хотя не исключаю и такого сценария. В принципе, сейчас Штаты рассматривают введение допсанкций против России, и Госдепартамент может учесть в новом санкционном секторальном списке некоторые российские компании, а не только людей и организации, которые причастны к проведению "выборов". Но могут учесть и компании РФ, которые участвуют, например, в перепродаже сырья, ресурсов и товаров с территории ОРДЛО в другие страны. Их могут включить также в секторальные санкционные списки. Это возможно. У американцев – с высокой вероятностью. При разработке новой волны санкций против РФ могут учесть тему "выборов" в ОРДЛО, которые будут дополнительным фактором для внесения дополнительных объектов в санкционный список. С ЕС ситуация сложнее. В Брюсселе будет стоять вопрос о продлении санкций, и скорее всего европейцы ограничатся может быть расширением списка персональных мер воздействия за счет тех людей, которые и в ОРДЛО, и в России причастны к организации фейковых выборов. В частности, речь может идти о людях, в том числе из администрации президента РФ, и о новых появившихся персонах, которых называют кураторами в ОРДЛО. Их могут внести в новый санкционный список", – прокомментировал ситуацию руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня".

Похоже, что единственная страна мира, которая готова признать легитимность этих "выборов" и результаты волеизъявления жителей оккупированных территорий – это Россия. Весь остальной мир официально осудил эту ситуацию.

Одной из первых отреагировала Америка. Так, 8 ноября посольство США в Украине обнародовало официальное заявление о непризнании незаконных "выборов".

"Россия может и должна отменить бутафорские "выборы" 11 ноября. Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников в так называемых "ДНР" и "ЛНР", – говорится в сообщении.

Следом высказал свою не менее решительную позицию Евросоюз. Как заявила в своем коммюнике от 8 ноября Европейская внешнеполитическая служба, проведение "выборов" "противоречит духу и букве Минских соглашений, в которых содержатся конкретные положения, касающиеся организации местных выборов в этом регионе".

"Реализация Минских соглашений всеми сторонами является ключом к достижению надежного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", – отметили в ЕВС, призвав избегать каких-либо шагов, которые препятствовали бы прогрессу в реализации "Минска".